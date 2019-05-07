تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب يعفو عن جندي جرد سجينا عراقيا من ملابسه ثم قتله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عفوا عن ضابط سابق في الجيش برتبة لفتنانت، سجن لمدة 5 سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في عام 2008.




وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تمت إدانة مايكل بيهينا، وهو قائد وحدة في الفرقة 101 المحمولة جوا، بالقتل غير العمد، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، بعد أن قتل علي منصور محمد، الذي كان يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة.



وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف "دفاعا عن نفسه".




كلمات متعلقة

ترامب, يعفو, عن, جندي, جرد, سجينا, عراقيا, من, ملابسه, ثم, قتله,

تابعونــا

الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد 2019-05-23 | 09:36:32

تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...

عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال 2019-05-23 | 09:32:54

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...

بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين 2019-05-23 | 09:31:53

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...

روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-05-23 | 06:20:32

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...

قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران 2019-05-22 | 23:29:27

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...

غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ 2019-05-22 | 19:29:46

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...

الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا 2019-05-22 | 14:55:45

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن...

ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية 2019-05-22 | 11:28:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة...

أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع 2019-05-22 | 11:26:30

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي...

العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين 2019-05-22 | 10:48:17

أعلنت الشرطة السريلانكية أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن العقل المدبر للهجمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة نادي الليو الناصرة ينطلق حملة تبرعات للمحتاجين‎التوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015مشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية إلؤور أزاريا الجندي ادانة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الخليل اطلاق نار المحكمة كنيست يصادق يقر قانون الاقصاء النواب العرب نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية دهس شرطي الناصرة المنطقة الصناعية فرار هرب سيارة اصابات خطيرة حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردنشقيب السلام سيارة اطفاء القاء حجارة دخول قرى غير معترف بها مرافقة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com