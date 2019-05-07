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فيديو - الشرطة تحذر من ظاهرة انتشار المفرقعات وتناشد الاهالي الانتباه لاطفالهم



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تستعد شرطة إسرائيل وتقوم بنشاطات في مجال الوقاية، والتوعية، وتطبيق القانون لحماية امن وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان، حيث ستعمل الشرطة بشكل مركز على تطبيق القانون بشان كل ما يتعلق باستخدام، وحيازة ، بيع ونشر الألعاب الخطرة المفرقعات والالعاب النارية*



ستعمل شرطة إسرائيل بشراكة وتعاون تام مع الهيئات الأخرى لتطبيق بشدة  ضد من ينشر ويبيع الألعاب الخطيرة و الالعاب النارية والمفرقعات أو يستخدمها ويعرض الجمهور للخطر.


يعمل افراد الشرطة بشراكة وتعاون مع القيادات المحلية على القيام بأنشطة للتوعية والارشادات بهدف زيادة الوعي حول المخاطر الجسيمة الكامنة في استخدام الألعاب الخطرة والمفرقعات والتي قد تؤدي الى اصابات في الاطراف وأذى جسدي بدلا عن الازعاج العام وخلق الهلع والفزع خصوصا عند الاطفال والمسنين.


*تناشد شرطة إسرائيل الأهالي إلى أن يوضحوا لأطفالهم مخاطر استخدام الألعاب الخطرة والمفرقعات النارية التي تحتوي على مواد متفجرة والتي يمكن أن تسبب أضرارًا جسدية شديدة للمستخدم وبيئته ، وذلك على ضوء الأسباقيات والتي أصيب فيها الأطفال بجروح خطيرة*


*في الوقت نفسه ، ستواصل الشرطة العمل على جميع المستويات ضد حيازة الألعاب الخطرة، استخدامها والتجارة بها، بما في ذلك المفرقعات النارية، الألعاب النارية والالعاب الخطرة كالنسدسات والبنادق التي تطلق كريات بلاستيكية المحظور استخدامها أو بيعها او حيازتها*




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