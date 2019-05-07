مكسيم, خليل, يعلق, على, واقع, سوريا, المرير, :الموت, القادم, من, السماء,

نشر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ مجموعة صور عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بينت فيها سماء إدلب مع طائرة عسكرية، وعلق عليها كاتبة : "الموت القادم من السماء. إدلب" وأضاف: "لا لقصف المدنيين".

ونشر صورة أخرى ظهر فيها أطفال سوريين يحمون بعضهم من القصف، وأرفقها بعبارة: الله يحميكن بجاه هالشهر الفضيل".ولاقت هاتين الصورتين رواجاً كبيرا اذ تعكسان الوضع المرير الذي تعيشه سوريا وخاصة إدلب وعلى أمل ان تتصلح الاوضاع وتعود الامور الى مجراها ويعم السلام فيها قريباً.