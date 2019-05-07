إبلاغ, غاريث, بيل, بمصيره, النهائي, مع, ريال, مدريد,

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بدأ في إخبار لاعبيه بمستقبلهم مع النادي "الملكي".

وبحسب الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، فإن أول من علموا بأمر مستقبلهم، كانوا ثلاثة لاعبين هم: الويلزي غاريث بيل، والإسبانيان ماركوس لورنتي وداني سيبايوس، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم الجاري.وأضافت ماركا أن "زيدان التقى بيل وأبلغه بأنه ليس ضمن مشروعه الجديد، لكي يبدأ الويلزي في البحث عن فريق آخر".وتشوب علاقة زيدان مع بيل حالة من الضبابية، منذ الولاية الأولى للفرنسي، حيث كان الويلزي يفكر في الرحيل عقب نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل أن يستقيل زيدان.