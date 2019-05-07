تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إبلاغ غاريث بيل بمصيره النهائي مع ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بدأ في إخبار لاعبيه بمستقبلهم مع النادي "الملكي".



وبحسب الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، فإن أول من علموا بأمر مستقبلهم، كانوا ثلاثة لاعبين هم: الويلزي غاريث بيل، والإسبانيان ماركوس لورنتي وداني سيبايوس، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم الجاري.


وأضافت ماركا أن "زيدان التقى بيل وأبلغه بأنه ليس ضمن مشروعه الجديد، لكي يبدأ الويلزي في البحث عن فريق آخر".


وتشوب علاقة زيدان مع بيل حالة من الضبابية، منذ الولاية الأولى للفرنسي، حيث كان الويلزي يفكر في الرحيل عقب نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل أن يستقيل زيدان.




كلمات متعلقة

إبلاغ, غاريث, بيل, بمصيره, النهائي, مع, ريال, مدريد,

تابعونــا

إلقاء القبض على مارادونا إلقاء القبض على مارادونا 2019-05-23 | 11:27:38

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم...

ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي 2019-05-23 | 09:37:46

لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...

الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا 2019-05-23 | 09:35:25

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...

نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا 2019-05-22 | 23:35:55

ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...

مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء 2019-05-22 | 20:54:33

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...

رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة 2019-05-22 | 17:02:31

تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...

دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ 2019-05-22 | 14:55:38

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...

زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية 2019-05-22 | 13:47:16

أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...

دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب 2019-05-22 | 13:30:34

يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للموافقة على بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا،...

تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة 2019-05-22 | 11:36:42

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان مجلس محلي عماد دحلة اضاءة شجرة الميلاد احتفال القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار كفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال جورج غريب دهس شرطي الناصرة شقيقة تركه لائحة اتهام مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد رهف مفيد عبد الله التوجيهي اعلى علامة 99.7 علامة الفلسطينية الطالبة مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف دبمونا عمال . عرب طعن بدو ارهاب امريكا مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع مداهمة هدم جدار اقرث المهجرة كنيسة مواجهات شبان دائرة اراضي اسرائيلالتزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com