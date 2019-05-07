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الحياة تعود لطبيعتها في قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت الحياة تدب في شوارع قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء بعودة فتح المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية بعد تعطلها خلال يومي الاحد والاثنين بسبب القصف الاسرائيلي .




وانطلق مئات الالاف من التلاميذ وطلاب الجامعات مع الموظفين الحكوميين الى مؤسساتهم وفتحت الاسواق ابوابها مجددا.


وقالت وزارة التربية والتعليم ان الدراسة انتظمت في جميع المدارس رغم تعرض عدد منها لتكسير نوافذ زجاجية وأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران ووصول الرمال وشظايا الصواريخ الإسرائيلية للفصول وساحات المدارس .


وتوزعت المدارس المتضررة حسب بيان لوزارة التربية والتعليم الى ثلاث مدارس في مديرية شمال غزة ومدرسة واحدة في مديرية شرق غزة وواحدة غربها في حين تضررت مدرستان في مديرية الوسطى ومدرستان بخان يونس .




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