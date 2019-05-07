ما, الذي, ينقذ, العالم, من, السمنة؟,

يعاني ما يقرب من 40% من البالغين في العالم من زيادة في الوزن، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، و13% يعانون من السمنة المفرطة.

وتعرف السمنة على أنها ظاهرة اجتماعية واقتصادية وصحية مصحوبة بمشاكل نفسية: مستويات عالية من التوتر والقلق والاكتئاب.ويدحض خبراء الصحة العالميون الفكرة السائدة عموما وهي أن مشكلة الوزن الزائد تنشأ بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية وعالية السعرات الحرارية فقط. إذ يشير المزيد من الأبحاث العلمية إلى أن السكر وبدائله المختلفة هو مشكلة أساسية أخرى لوباء العصر ألا وهو السمنة.كما أن الباحثين أكدوا أن استخدام شراب الذرة عالي (الفركتوز)، الذي يستخدم بدلا من السكر العادي (الغلوكوز) في المشروبات والحلويات، ينتهك عملية الأيض، وبالتالي يساهم في تطور أمراض متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية (الأمراض التي ترافق السمنة عادة).ويوصي العلماء اليابانيون وزملاؤهم من 136 دولة بالاقبال على تناول المزيد من الأرز. ووفقا لحساباتهم فإن تناول الفرد 50 غراما من الأرز يوميا، على الأقل، يمكنها أن تقلل من مستوى السمنة في العالم بنسبة واحد بالمئة.وينصح أخصائيو التغذية بعدم تناول وجبات دسمة، خاصة الحلوة والدهنية، والتخلي عن الوجبات السريعة والابتعاد عن المشروبات الغازية الغنية بالسكر أو بدائله. و تغيير العادات الغذائية وشرب المزيد من الماء وممارسة تمارين اللياقة البدنية.