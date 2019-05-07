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صلاح على بعد 90 دقيقة من إنجاز تاريخي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صلاح على بعد 90 دقيقة من إنجاز تاريخيتاريخ النشر:07.05.2019 | 07:29 GMT |

آخر تحديث:07.05.2019 | 07:42 GMT | الرياضة
صلاح على بعد 90 دقيقة من إنجاز تاريخيReutersA+ A A- انسخ الرابط240
أصبح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي عامين متتاليين.


ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 22 هدفا، وبفارق هدفين عن كل من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، والغابوني بيير إميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي، وزميله في الريدز، السنغالي ساديو ماني.



ويفصل صلاح 90 دقيقة فقط، عن الظفر بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بعد تتويجه للجائزة الموسم الماضي بتسجيله 32 هدفا،


ويستضيف ليفربول، وولفرهامبتون في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري في الـ 12 من مايو الجاري.


ورغم تأكيد غياب صلاح عن مباراة برشلونة اليوم في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بسبب الإصابة، فإن العديد من التقارير تحدثت أنه سيكون من العناصر الأساسية للريدز في مباراتهم الأخيرة في الدوري، وإذا شارك الفرعون في اللقاء فستكون لديه فرصة لتحصين صدارته لقائمة الهدافين.


وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه سوف يتساوى صلاح مع اثنين من الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي واللذين حققا لقب الهداف في موسميين متتاليين، وهما الهولندي روبن فان بيرسي مع أرسنال عامي 2012 و2013، وهاري كين مع توتنهام هوتسبير عامي 2016 و2017.




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