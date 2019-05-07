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21% من سكان اسرائيل هم مواطنين عرب



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عشية حلول عيد الاستقلال الحادي والسبعين  لإسرائيل يبلغ عدد سكانها 9 ملايين و21 ألف نسمة. 


هذا ما تشير اليه معطيات نشرتها اليوم دائرة الإحصاء المركزية. 


ويشكل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة مع العام الماضي .


وتظهر هذه المعطيات أيضا أن أبناء الدين اليهودي يشكلون نسبة 74% من سكان اسرائيل  في حين تبلغ نسبة سكانها العرب نحو 21 بالمئة.







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