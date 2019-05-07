21%, من, سكان, اسرائيل, هم, مواطنين, عرب,

عشية حلول عيد الاستقلال الحادي والسبعين لإسرائيل يبلغ عدد سكانها 9 ملايين و21 ألف نسمة.

هذا ما تشير اليه معطيات نشرتها اليوم دائرة الإحصاء المركزية.ويشكل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة مع العام الماضي .وتظهر هذه المعطيات أيضا أن أبناء الدين اليهودي يشكلون نسبة 74% من سكان اسرائيل في حين تبلغ نسبة سكانها العرب نحو 21 بالمئة.