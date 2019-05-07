موظفو, بنك, لئومي, يساهمون, في, حملة, تبرعات, لطرود, غذائية, للعائلات, المستورة, في, شهر, رمضان,

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبأجواء مليئة بالعطاء، تطوع العشرات من موظفي بنك لئومي لتجهيز الطرود الغذائية ليتم توزيعها على العائلات المستورة في المجتمع العربي في محاولة لإدخال الفرحة إلى بيوتهم في هذا الشهر المبارك.يُذكر ان حملة التبرعات هذه تُقام منذ عدة سنوات وتحولت الى تقليد سنوي في لئومي كجزء من رؤية بنك لئومي والتزامه تجاه المجتمع الذي يعمل به.ايلون دحبش، رئيس قطاع الخدمات المصرفية قال:" حملة التبرعات بمناسبة شهر رمضان هي جزء من الفعاليات العديدة التي يساهم بها البنك على مدار السنة، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية لتعزيز الرفاه في المجتمع والبيئة التي نعمل بها". " وفي هذه الفرصة اتوجه بالشكر الى موظفي لئومي الذين يمثلون نموذجا شخصيا للعطاء والمساهمة في المجتمع، متمنيا لهم رمضان كريم" اضاف دحبشعوزي كامينسكي رئيس قسم المسؤولية التنظيمية وتطوع الموظفين في لئومي قال:" هذه السنة ايضا، شارك عشرات الموظفين من جميع فروع بنك لئومي المنتشرة في كل البلدات العربية، في احتفالية العطاء بهدف ادخال الفرحة الى بيوت مئات العائلات المستورة في المجتمع العربي في شهر رمضان". "اريد ان اشكر جمعية "امانينا" وجمعية " לתת" على مساعدتهم وتجندهم معنا لتعبئة الرزم الغذائية والسلطات المحلية والبلديات التي ساعدتنا في الوصول إلى العائلات " اضاف كامينسكي