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مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة ما قبل الصيف



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مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة ما قبل الصيف مستوحاه من قصص الحب الموجودة في حياتنا، وتحكي قصص الحب التي تعبر الأجيال والاعمار عن طريق قطع مجوهرات مليئة بالمعاني.


صلة مليئة بالحب

المجموعة مستوحاة من الحب وبالأخص حب العائلة، ويتم التعبير عن هذه الصلة عن طريق مجموعة قطع بتصميم حديث وعصري الذي يرمز لصلة العلاقات المهمة في حياتنا.

من بين قطع المجموعة: 

قلادة فضية مزينة باشكال القلوب ,  قلادة على شكل  T من الفضة الإسترليني بطول 90 سم التي تمكنك من اختيار الطول المناسب لك, اسوارة فضة مزينة باشكال القلوب, خاتم فضة مزين باشكال القلوب وغيرهم. 


شجرة الحياة

المجموعة تقدم قطع متنوعة من قلادات شجرة العائلة التي ترمز الى تراث الأسرة، وكل فرع يرمز الى نمو الاسرة عبر الأجيال وجذورها العميقة. 

من بين قطع المجموعة: قلادة فضية على شكل شجرة الحياة, حلق فضي شجرة العائلة, خاتم وأسوارة فضية شجرة الحياة وغيرهم.



ديسني

المجموعة تضم أيضا قطع متنوعة من أشكال DISNEY – أسوارة بانجل علاء الدين وياسمين فضية وبإضافة قطعتين من الزركون اللامع وكتابه بالنقش، قلادة SHINE على شكل المصباح السحري مع دمج الزركون الأخضر , تشارم على شكل بساط الريح السحري مع دمج الزركون الأزرق وغيرهم.



تجدون أيضا في المجموعة: 

مجموعة تشارمز متنوعة، خواتم، عقود، أساورة بانجل مع سلسلة الأمان، قطع PANDORA SHINE والمزيد..



متوفرة في فروع وموقع PANDORA وشبكة JACKIE-O وفي حوانيت المجوهرات المختارة:

www.pandora-shop.co.il
مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة ما قبل الصيف




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