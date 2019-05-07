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"صوت" جديد في "لوريال"



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المغنية الايقونية سيلين ديون هي الناطقة الجديدة بإسم "لوريال باريس" لمستحضرات صبغات الشعر "اكسيلنس".



سيلين فنانة مرموقة ومحبوبة عالمياَ ذات صوت مميّز وقوي وشخصيتها متواضعة وكريمة وبشوشة. فمن افضل من هذه المرأة الرائعة ابنة الـ 51 عاماً لتنضم الى عائلة "لوريال"!  







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