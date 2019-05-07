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تشكيلة ملابس الرياضة الجديدة من بيت Crazy line



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موسم الصيف هو الوقت المناسب للقيام بالأنشطة المليئة بالأدرينالين لذلك اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line هذه السنة ايضا مجموعة ملابس رياضة مذهلة للمصممة سيجال ديكيل المعدة لساعات الفراغ وحتى للعمل. 


تتميز تشكيلة الرياضة بألوان الاسود، الرمادي الحجري والاحمر. في كل مرة ، تفاجئنا سيجال بتصاميم التي تستمد إلهامها من عالم الرياضة وتُترجم إلى ملابس مريحة ملائمة لساعات الفراغ  ,العمل وحتى صالة الرياضة.


تشكيلة ازياء الرياضة متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" بضمنها فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com






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