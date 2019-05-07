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محامي ترامب السابق يدخل السجن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد اعترافات مدوية وجلسات استماع أمام الكونغرس، حظيت باهتمام الجميع في أمريكا، دخل مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، السجن، يوم الاثنين.



ويتوقع أن يدخل كوهين السجن الفدرالي في أوتيسفيل بنيويورك، وهو المحامي السابق الذي لم يكن يخفي إعجابه بترامب، وقال في إحدى المرّات إنه مستعد "لتلقي رصاصة" بدلا من الرئيس.


وحكم على مايكل كوهين بالسجن 3 سنوات، في ديسمبر 2018، بعدما أقر بأنه دفع أموالا سرا خلال انتخابات العام 2016 الرئاسية، لإقناع امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب بلزوم الصمت، ما يعد مخالفا للقانون الانتخابي، وأقر كذلك بأنه تهرب ضريبيا وكذب على الكونغرس.




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