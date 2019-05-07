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زلزال قوي يضرب سواحل بابوا-غينيا الجديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



: أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالا بقوّة 7,2 درجات ضرب الثلاثاء بابوا-غينيا الجديدة، الدولة الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ والتي تشهد بالتالي هزّات أرضية متكرّرة.



وقال المعهد إنّ الزلزال وقع صباح الثلاثاء في الساعة 07,19 (الاثنين في الساعة 21,19 ت غ)، محدّداً مركزه على بعد 260 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي وعلى عمق 126 كلم، ومستبعداً أي خطر لحدوث أمواج مدّ عال (تسونامي) من جرّائه.
زلزال قوي يضرب سواحل بابوا-غينيا الجديدة




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