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الناصرة تشيع اليوم جثمان توفيق زهر ضحية اطلاق النار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان تجري اليوم الثلاثاء مراسيم تشييع جثمان الفنان النصراوي توفيق زهر 57 عاما الى مثواه الاخير في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء .



وكان الفنان التصراوي توفيق زهر لقي مصرعه جراء إصابته خلال إطلاق رصاص على مخبز في الشارع الرئيسي بمدينة الناصرة امس الاثنين في اول ايام شهر رمضان المبارك . 

وبحسب شهود عيان فأن المغدور كان عابر سبيل مر من المكان صدفة  وأصيب خلال مروره أمام المخبز بصحبة حفيدته الطفلة، حيث تلقى رصاصة في الصدر أدت الى إصابته بجراح حرجة، ولم تنجح الطواقم الطبية بانقاذه




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