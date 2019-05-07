رحيل, الممثلة, المصرية, محسنة, توفيق, عن, عمر, 79, عاما,

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الممثلة محسنة توفيق، التي توفيت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين عن عمر 79 عاما.

وأضافت النقابة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.كما نعتها وزارة الثقافة في بيان، قالت فيه إن "الإبداع الدرامي فقد أحد علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق".ولدت محسنة توفيق في ديسمبر 1939 وبدأت مشوارها الفني مبكرا مع المسرح المدرسي قبل أن تتخرج في كلية الزراعة.وقدمت العديد من المسرحيات منها "مأساة جميلة" و"منين أجيب ناس" و"حاملات القرابين" و"الدخان" و"إيرما" و"عفاريت مصر الجديدة".سلات "الكعبة المشرفة" و "الشوارع الخلفية" و"الوسية" و"أم كلثوم" وغيرها، لكن يبقى دورها في "ليالي الحلمية" الأكثر تأثيرا لدى المشاهدين المصريين والعرب.وكانت أعمالها في السينما، رغم قلتها، مميزة، حيث تركت بصمة راسخة خاصة أن معظمها جاء مع مخرج كبير مثل يوسف شاهين الذي قدمها في "العصفور" و"وداعا بونابرت" و"إسكندرية ليه".ونالت محسنة توفيق جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2012، وكان آخر تكريم لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في فبراير الماضي.والفنانة الراحلة شقيقة الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة باسم "أبلة فضيلة".