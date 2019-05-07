تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ثلث الأطفال الذين قُتلوا عام 2018 قُتلوا بساعات بعد الظهر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تكشف معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء المركَزية عن أنّه في عام 2018 أُصيب في ساعات بعد الظهر (16:00-19:00) أزيَدُ من 740 طفلًا أبناء 0-14، ومن بين هؤلاء المصابين قُتل تسعة أطفال، ونحو ثُلث من مجمل الأطفال الذين قُتلوا هذا العام قُتلوا في ساعات بعد الظهر. غالبية الأطفال المصابين والمقتولين عام 2018 أُصيبوا في نطاق المدن والبلدات – 445 طفلًا أُصيب خلال ساعات بعد الظهر في المجال المدينيّ، قُتل من بينهم سبعة أطفال وأُصيب 46 آخرون على نحو بالغ.


الطقس الدافئ وطول مدّة الضوء بفعل ساعة الصيف يُخرجان الكثير من الأطفال من البيوت إلى ساحات الألعاب والبساتين العامّة في ساعات بعد الظهر، حيث يُعرّضهم ذلك للمخاطر الكامنة في الشوارع والطرقات. هذا ويتّضح من فحص جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) أنّ ساعات بعد الظهر خطيرة جدًّا بالنسبة إلى الأطفال، حيث يُصاب فيها الكثير من الأطفال الصغار؛ فإنّ ساعات بعد الظهر ذات ميزات خاصّة: تنتهي فيها النشاطات في الأُطر التعليمية، تكون الشوارع مكتظّة بالسائقين العائدين من يوم العمل، ويتجوّل الأطفال ويلعبون في الشوارع، وخصوصًا في أشهر الصيف.


أُصيب في العَقد الفائت (2009-2018) نحو 3,000 طفل من المجتمع العربيّ في حوادث طرق في ساعات بعد الظهر، قُتل من بينهم 49 وأُصيب 317 إصابات خطيرة. هذا وأُصيب عام 2018 239 طفلًا من المجتمع العربيّ في حوادث في هذه الساعات، قُتل أربعة من بينهم وأُصيب 18 إصابات خطيرة. في الناصرة أُصيب في العَقد الفائت 67 طفلًا في حوادث طرق خلال الساعات 16:00-19:00، في سخنين أُصيب 74 طفًلا، وفي طمرة 48 طفلًا.


***مُلحَق بهذا جدول "إكسل" يعرض حالة التعرّض للإصابة حسَب البلدات


إرِز كيتا، مدير عامّ جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "أولادنا الصغار معرّضون لخطر الإصابة في حوادث طرق، بينما تُعتبر دولة إسرائيل إحدى الدول الأكثر خطورة بالنسبة إليهم. الأطفال معرّضون للخطر بعد الظهر خصوصًا، حيث يكونون خارج الأُطر التعليمية. إنّ على وزارة المواصلات والأمان على الطرق مُلقًى واجب الاهتمام بأمان الأطفال، وذلك من خلال وضع مطبّات إبطاء، خصوصًا في الأماكن التي يتمركز فيها الأطفال بشكل كبير، من قبيل بساتين الألعاب، البساتين المفتوحة، والمدارس. إنّه حلّ رخيص الثمن، سهل التنفيذ، وخصوصًا فعّال في تقليص عدد الحوادث والمصابين. لقد آن الألوان لتتوقّف الدولة عن إلقاء الذنب على الأطفال المصابين، ولأن تتحمّل المسؤولية وتتّخذ خطوات فعّالة من أجل منع إصابة الطفل القادم".


تقرير "أور يروك" (ضوء أخضر) – حوادث الطرق هي السبب الرئيس لوفاة الأطفال في إسرائيل


يكشف تقرير خاصّ أعدّته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) في شهر تشرين الثاني نوﭬـمبر 2018 عن أنّ حوادث الطرق هي السبب الرئيس لوفاة الأطفال في إسرائيل، وأحد الأسباب الأساس لإصابة الأطفال في العالم. هذا وإنّ اختبار معطيات الأطفال القتلى في إسرائيل في حوادث طرق مقارنة بالدول المتقدّمة في العالم يكشف أنّ إسرائيل تحتلّ المكان الثاني السيّئ في نسبة وفاة الأطفال في حوادث طرق، حيث إنّ آيسلاندا، فقط، كانت من تقدّمت بمعطيات أسوأ من إسرائيل. هذا وإنّ معدّل الأطفال القتلى في حوادث طرق في الدول المتقدّمة يُقدَّر بنحو 3%، بينما في إسرائيل حصّة الأطفال القتلى من جرّاء حوادث طرق هي 7.5% – أعلى من المعدّل بضعفين ونصف.


ويتّضح من التقرير المبنيّ على أساس معطيات دائرة الإحصاء المركَزية أنّه يُقتل كلّ عام ما معدّله 31 طفلًا (0-14) في حوادث طرق، وهي نزعة محفوظة في السنوات الأخيرة. كما أنّ المعطى الآخر الذي يعزّز حقيقة أنّه لم يطرأ تحسّن حقيقيّ على أمان الأطفال هو حقيقة أنّ الأطفال القتلى يشكّلون نحو 8%-10% من مجمل القتلى في حوادث طرق كلّ عام.


كما يتّضح من التقرير أنّه بموجب بحث أجراه المركَز القوميّ لبحث الصدمة وطبّ الطوارئ (معهد ﭼـرطنر) واحد من كلّ 36 طفلًا حتّى سنّ 9 سيخضع للعلاج السريريّ في المستشفى بعد أن يكون قد تعرّض للإصابة في حادث طرق كأحد المشاة. كما اتّضح أنّ بين المجموعات العمرية الأبرز في التعرّض للإصابة في حوادث طرق المصحوبة بالخضوع للعلاج السريريّ في المستشفى راكبي الدرّاجات الهوائية أبناء 5-14، والأطفال المشاة حتّى سنّ 14.




كلمات متعلقة

ثلث, الأطفال, الذين, قُتلوا, عام, 2018, قُتلوا, بساعات, بعد, الظهر,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدمهرجان ومسيرة شم النسيم مسني مسنو الشمال قرية ميعار المهجرة احتفال اختتام اصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79 استقالة . محاضر . عربي من . كلية . عيمك . يزراعيل . بشبهة . ارتكابه . مضايقات . جنسية . بحق . طالبات حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةمعليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب الحاج احمد حبيب رصاصة طائشة الطيبة استخراج متأثرا بجراحه اطلاق نار اصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل كلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com