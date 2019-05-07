كيم, كارداشيان, تدرس, المحاماة, وتنتظر, ولادة, طفلها, الرابع,

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مين كانت نجمة اليوروفيجن من بين مقدمي البرنامج وقدام ملايين الناس من محتلف انحاء...
فاز المغني الهولندي دانكن لورانس بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2019 التي...
بعد أيام من ولادة الطفل الملكي ابن الأمير هاري وزوجته الدوقة مبغان نشر القصر...
رافقت المحامية الدولية الساحرة والذكية أمل كلوني (41 عاما), زوجها النجم جورج كلوني...
المغنية الايقونية سيلين ديون هي الناطقة الجديدة بإسم "لوريال باريس" لمستحضرات...
كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية انه كان من المقرر ان تضع ميغان ماركل مولودها...
بعد غياب طويل عن الأضواء تعود سيلينا غوميز الى الساحة لحضور حفل لجمعية "وي" التي...
كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون كونسيرت/صلاة يوم الاحد التي قدمها زوجها كانيي ويست...
ردا على القرار الذي اتخذه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فيما يتعلق بمولودهما...
العارضة المغرية ايميلي راتايكوفسكي تبهر الانظار بطقم شبابي في حفل افتتاح في...