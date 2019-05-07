كيم, كارداشيان, تدرس, المحاماة, وتنتظر, ولادة, طفلها, الرابع,

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كشفت نجمة السوشال ميديا كيم كارداشيان انها تدرس المحاماة في الجامعة ومن المتوقع ان تنال الشهادة في عام 2022, لتصبح محامية مثل والدها المرحوم والذي كان من اشهر المحامين في الولايات المتحدة.كذلك تنتظر كيم وزوجها المغني كانيي ويست ولادة طفلهما الرابع من ام فندقية.