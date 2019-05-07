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أميركا: تهديد إيراني جدي وراء إرسال حاملة طائرات للخليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة بات شانهان إن قرار إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط إجراء احترازي ردا على تهديدات إيرانية جدية. بالمقابل، قال مجلس الأمن القومي الإيراني إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بشأن إرسال حاملة الطائرات لمياه الخليج تندرج ضمن الحرب النفسية.



وأضاف شانهان -في تغريدة على تويتر- أنه يدعو إيران إلى الكف عن جميع الاستفزازات، وأن الولايات المتحدة ستحمّل إيران مسؤولية أي هجوم على القوات أو المصالح الأميركية.


وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم إن بلاده لاحظت أنشطة إيرانية تؤشر على احتمال وقوع تصعيد، وأضاف أن هذا الأمر دفع واشنطن لاتخاذ إجراءات ملائمة على المستوى الأمني، أو على صعيد توفير خيارات أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد على أي تطورات مستقبلية.


وصرح مسؤول أميركي لشبكة "سي أن أن" بأن التهديدات الإيرانية كانت موجهة إلى القوات البحرية والبرية الأميركية في المنطقة، وأضاف أن عمليات نشر حاملة الطائرات ومجموعتها الحربية تهدف على وجه التحديد إلى ردع أي أعمال عسكرية إيرانية.


وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال أمس إن واشنطن سترسل حاملة الطائرات إلى منطقة عمل القيادة المركزية بمنطقة الخليج، وذلك في إطار الرد على عدد من مؤشرات التصعيد المقلقة والتحذيرات، في رسالة واضحة لإيران بأن أي هجوم على مصالح أميركا أو حلفائها سيقابل بقوة صارمة.




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