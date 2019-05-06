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اصابة فتى بجراح في حورة بالنقب



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها تلقت بلاغاً عن اصابة فتى 14 عاماً مساء اليوم الاثنين , حيث تم نقله من مفرق حورة الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .


وأضاف البيان أن الطواقم الطبية وصلت الى مفرق حورة ونقلت الفتى , الشرطة باشرت التحقيق لمعرفة اسباب الاصابة.
اصابة فتى بجراح في حورة بالنقب




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