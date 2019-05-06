اصابة, فتى, بجراح, في, حورة, بالنقب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها تلقت بلاغاً عن اصابة فتى 14 عاماً مساء اليوم الاثنين , حيث تم نقله من مفرق حورة الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية وصلت الى مفرق حورة ونقلت الفتى , الشرطة باشرت التحقيق لمعرفة اسباب الاصابة.