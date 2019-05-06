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طرق سهلة لخسارة الوزن برمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في شهر رمضان المبارك تكثر التجمعات خاصة العائلية، وموائد الإفطار الشهية التي تتسبب عادة في زيادة وزن الكثيرين بشكل كبير بعد الشهر الفضيل.

فإذا كنت تريد خسارة الوزن في رمضان أو حتى الحفاظ عليه، إليكم 6 طرق سهلة وبسيطة من شأنها الحفاظ على رشاقتكم بل مساعدة الراغبين في فقدان الوزن بشكل كبير، حسب ما جاء في موقع "Nowloss" المعني بالصحة والرشاقة:

1- مراقبة السعرات الحراريةلضمان فقدان الوزن بفاعلية في رمضان، ينصح بتناول أقل من 2000 سعرة حرارية في اليوم.
2- تناول أطعمة صحية في الإفطاريجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين في الإفطار، لأن هذه الأطعمة تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم وتمنع الشعور بالجوع وبالتالي تحد من الإفراط في تناول الطعام.
3- المحافظة على رطوبة الجسممن المهم جدا لإنقاص الوزن عدم جفاف الجسم، لذلك ينصح بتناول لتر من الماء على الأقل أثناء فترة الإفطار، تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المملحة والمشروبات الغازية والقهوة والشاي، وتجنب الأطعمة المدرة للبول التي تسبب لك الجفاف لاحقا أثناء فترة الصيام.
كما ينصح بأخذ حمام بارد خلال اليوم، مع المكوث في مكان مكيف قدر الإمكان، وعدم ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أثناء الصيام لأن العرق يفقد الجسم رطوبته المطلوبة.
4- التمارين الخفيفةخلال شهر رمضان، يعتبر تناول كمية مناسبة من السعرات الحرارية هو كل ما عليك فعله لفقدان الوزن أو على الأقل الحفاظ عليه، لكن إذا كنت لا تقاوم الأطعمة الرمضانية الشهية، لذا يتعين عليك القيام خلال النهار بأنشطة خفيفة للغاية تتراوح مدتها بين 15 إلى 45 دقيقة مثل المشي أو تنظيف المنزل وما إلى ذلك، مع الحرص على عدم فقدان كميات كبيرة من الماء أثناء الصيام.
طرق سهلة لخسارة الوزن برمضان




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