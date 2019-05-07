امريكا تحرك اساطيل حربية للخليج بعد معلومات من الموساد الاسرائيلي

قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المعلومات التي تم نقلها من قبل جهاز الموساد الاسرائيلي وغيرها من أجهزة المخابرات كانت جزءًا من الاسباب التي جعلت امريكا تعزز من قواتها في الخليج وإرسال حاملة طائرات أخرى هناك. واشارت الصحيفة الى أن القضية نشأت قبل أسبوعين في المحادثات التي عقدت في الولايات المتحدة بين رئيس مايسمى الأمن القومي "مئير بن شبات" ومستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون. واكدت الصحيفة ان جهاز الموساد نقل للامريكيين ان ايران تنوي تنفيذ عمليات كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية او دول الخليج ماجعلها تعزز من قواتها العسكرية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومباو للصحفيين بأن الولايات المتحدة حددت "نشاطًا" إيرانيًا يمكن أن يشير إلى تصعيد محتمل "ما زلنا نرى نشاطًا يقودنا إلى الاعتقاد بأن تصعيدًا في الموقف قد يحدث. لذلك ، نحن نأخذ جميع الخيارات في الاعتبار. واكدت الصحيفة ان بولتون أعلن الليلة أن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في "رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها سوف يقابله رد قوي ". وأشار بولتون إلى أن القرار يأتي ردًا على التصعيد وتصاعد التوتر بين البلدين، مضيفا "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى شن حرب مع النظام الإيراني ، ولكنها مستعدة للرد على أي عدوان".