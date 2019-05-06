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البعينة نجيدات تستقبل رمضان ببهجة وفرح ومحبة



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اقيمت مساء اليوم الاثنين في اليوم الاول لرمضان، مسيرة احتفالية بهيجة بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في افتتاحية الاحتفالات الرمضانية التي يقيمها المجلس المحلي في البعينة نجيدات، وتقدم المسيرة رئيس المجلس المحلي، منير حموده ونائبه ناصر نجيدات، اعضاء المجلس البلدي، مدراء مدارس ووجهاء والمئات من الاهالي اضافة للفرق الفنية التي عزفت الابتهالات الرمضانية مع راقص التنورة فرقة رمضان وفرقة كان زمان، وانطلقت المسيرة من مدخل النجيدات الشرقي وصولا الى مدرسة الزيتون وهناك اقيم احتفال مع المنشد ياسين طه.


وهنئ رئيس المجلس المحلي، منير حمودة الاهل في البعينة نجيدات والامة العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، شاكرا كل من شارك في الاحتفال وتنظيمه، من اقسام المجلس المحلي، المركز الجماهيري والمتطوعين من الشبيبة العاملة والمتعلمة، مع مركزتهم شما نجيدات ومثايل نجيدات من قسم الشبيبة.وتابع حموده:" ان رمضان شهر خير ومحبة، اعددنا برنامج متكامل لادخال الفرحة الى قلوب اهلنا في البعينة نجيدات، وتعميم روح الفضيلة والمحبة بين ابناء البلد الواحد، ونحن هنا لنؤكد ان المجلس المحلي باقسامه موظفيه واعضاءه في خدمة اهلنا في البعينة نجيدات فكونوا عونا لنا لتقديم افضل خدمة لاهلنا وليعم الخير والاحسان خاصة في هذا الشهر الكريم.

ونظمت المسيرة من قبل مشروع السلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول في مجلس محلي البعينة نجيدات، ومشاركة اقسام المجلس المحلي، والتي اخرجت برنامج متكامل يوحد كافة النشاطات في رمضان هذا العام، تحت عنوان رمضان يجمعنا، ورمضان شهر الاحسان، بمشاركة قسم الشبيبة، المركز الجماهيري، الشبيبة العاملة والمتعلمة ومركز ريان. 




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