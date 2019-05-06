بعد, موسم, واحد, في, الدرجة, الممتازة:هبوعيل, اكسال, يهبط, للدرجة, الاولى,

هبط فريق الدرجة الممتازة هبوعيل اكسال الى مستوى فرق الدرجة الاولى بعد موسم واحد في الممتازة , وذلك بعد خسارته مساء اليوم الاثنين على استاد عيلوط أمام فريق مكابي اخاء الناصرة بالنتيجة 3-1.

الفريق الكسلاوي الذي ارتقى الموسم الماضي لم يستطيع البقاء في الدوري الذي شهد منافسه جديدة وسط خيبة أمل كبيرة وتغيير مدربين .امام الاخاء الناصرة ضمن البقاء بعد الفوز على اكسال أما ابناء اللد حقق فوز مهم على رمات هشارون بالنتيجة 2-1 واقترب من ضمان البقاء وسيلتقي النصراويين الاسبوع المقبل .