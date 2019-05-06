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بعد موسم واحد في الدرجة الممتازة:هبوعيل اكسال يهبط للدرجة الاولى



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



هبط فريق الدرجة الممتازة هبوعيل اكسال الى مستوى فرق الدرجة الاولى بعد موسم واحد في الممتازة , وذلك بعد خسارته مساء اليوم الاثنين على استاد عيلوط أمام فريق مكابي اخاء الناصرة بالنتيجة 3-1.


الفريق الكسلاوي الذي ارتقى الموسم الماضي لم يستطيع البقاء في الدوري الذي شهد منافسه جديدة وسط خيبة أمل كبيرة وتغيير مدربين .

امام الاخاء الناصرة ضمن البقاء بعد الفوز على اكسال أما ابناء اللد حقق فوز مهم على رمات هشارون بالنتيجة 2-1 واقترب من ضمان البقاء وسيلتقي النصراويين الاسبوع المقبل .
بعد موسم واحد في الدرجة الممتازة:هبوعيل اكسال يهبط للدرجة الاولى




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