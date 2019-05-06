فان, ديك, يثير, القلق, قبل, موقعة, برشلونة, بعد, صلاح, وفيرمينو,

غاب فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول، عن مران الفريق الأخير، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة برشلونة غدًا الثلاثاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يثير القلق حول موقفه من اللقاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن فان ديك ولاعب خط الوسط أليكس تشامبرلين غابا عن المران.وأضافت: "الثنائي كان يخضع لجلسات خاصة، بما يتماشى مع الضغط في هذه المرحلة من الموسم، حيث خاض فان ديك حتى الآن 54 مباراة مع الفريق ومنتخب بلاده، بينما تشامبرلين بدأ في العودة للمشاركة مؤخرًا بعد أكثر من عام من الغياب بعد إصابة في الركبة".وأشارت الصحيفة، إلى غياب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وآدم لالانا ونابي كيتا عن اللقاء بداعي الإصابة.وكان برشلونة قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، في معقله "كامب نو"، بينما سيستضيف ملعب "أنفيلد" لقاء الإياب غدًا الثلاثاء.