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جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يدينان جريمة مقتل الفنان توفيق زهر



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تعبر جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، عن الغضب العارم على جريمة مقتل الفنان النصراوي المعروف، عازف العود، المغدور المرحوم توفيق زهر، خلال تواجده في أحد مخابز المدينة مع حفيدته، بإطلاق النار صوبه، ولم يكن هو المستهدف في هذه الجريمة.

وقال البيان، إن منسوب الجريمة في مدينتنا ومجتمعنا العربي عموما، تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبات يحصد أرواح الأبرياء، عابري السبيل، أمام صمت وقصر يد الشرطة، التي نوجه لها الاتهام الأول عن استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي.
وقالت الجبهة والحزب الشيوعي، إن هذه الجريمة وقعت علينا كالصاعقة، ونحن نرى الأبرياء يدفعون ثمن استفحال الجريمة، كما أن المغدور المرحوم توفيق زهر، الفنان البارز، عرفه الجميع بطيبته ودماثته، وأحبه كل من عرفه.
وطالبت الجبهة والحزب الشيوعي الشرطة، وأجهزة تطبيق القانون الى عدم التلكؤ كعادتهم، والكشف عن الجناة ومن يقف من ورائهم، واخضاعهم للمحاكمة لينالوا العقاب.
وتتقدم جبهة الناصرة والحزب الشيوعي الى عائلة المغدور المرحوم، باحر التعازي، متمنين لهم الصبر والسلوان أمام هذه الفاجعة.  
جبهة الناصرة والحزب الشيوعي يدينان جريمة مقتل الفنان توفيق زهر




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