ابو, عبيدة:, نجحنا, خلال, العدوان, الاخير, بتجاوز, القبة, الحديدية,

وقال ابو عبيدة الناطق باسم الكتائب :" لقد نجحت كتائب القسام بفضل الله في تجاوز ما يسمى القبة الحديدية من خلال اعتماد تكتيك اطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة.وأشار ابو عبيدة الى ان كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي ادخلها القسام على خط المعركة نجحت في ايقاع خسائر كبيرة ودمار لدى الاحتلال ما اربك كل حساباته.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان المقاومة نجحت خلال المواجهة الاخيرة في تجاوز القبة الحديدية.

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