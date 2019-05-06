عودة, يبادر, لإقامة, لوبي, برلماني, لمحاربة, العنف, والجريمة, في, المجتمع, العربي,

في الأسبوع الأول من الكنيست النائب أيمن عودة يقيم ائتلافًا برلمانيًّا لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وجاءت مبادرة النائب عودة في ظلّ العنف المستشري في المجتمع العربي واستمرارًا لخطوات بدأها في دورة الكنيست السابقة في معالجة قضية العنف.وفي تعقيبه قال النائب عودة: "للخطوة الأولى في الدورة أهميّة كبرى واخترت أن تكون في محاربة العنف والجريمة المستشرية هي أولى الخطوات في هذه الدورة، مع بناء خطة عمل وشراكات واسعة برلمانيًّا، بضمنها تجنيد المؤسسات الرسميّة والمكاتب الحكوميّة، فقد وضعنا في رأس سلّم أولوياتنا قضية محاربة العنف والجريمة."وأضاف عودة: "مجتمعنا يعاني من تقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة، فحين تكون الضحية عربيّة نرى أنّ عدم التوصل للجاني ليس وليد صدفة، إنّما هو نمط عمل ممنهَج لأجهزة الأمن. لهذا، وجدنا كم الأهميّة أن نبادر لبناء الإئتلاف لمحاربة العنف والجريمة لندق جميع الأبواب وبناء أوسع الشراكات لحماية أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا كافة."