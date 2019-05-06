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اقوى تصريح من اصالة ضد انغام: “شاطرة بخراب البيوت”!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبرت الفنانة السورية اصالة عن زعلها الصريح من الفنانة المصرية انغام واتهمتها بأنها “شاطرة في خراب البيوت” في اقوى تصريح منذ بدء الازمة يينهما.



 وأوضحت ”أصالة“، في مقابلة تليفزيونية ببرنامج ”عايشة شو“ الذي تقدمه المذيعة التونسية عايشة بوجبل، على قناة ”القاهرة والناس“، أنها كان لديها صداقة قوية مع شخصية وصلت لحد الأخوة بينهما، لكنها سبق وكانت في مقابلة تليفزيونية وقيل لها من تأخذي معكي في الباص فلم تأخذني، رغم أنني من ”غواليها“.
وتابعت النجمة السورية، أنها مع الوقت اكتشفت السبب؛ لأنها كانت مندفعة تجاه هذه الصديقة، لافتًة إلى أن هذه الشخصية هي النجمة المصرية أنغام.
وتحدثت أصالة، عن زواج أنغام، من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، ابن شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، قائلًة إنها لم تكن تعرف وزعلت كثيرًا بعد إعلان هذا الخبر، لافتًة إلى أنها لم تعاتبها ولم تتحدث معها بهذا الشأن.
وأوضحت النجمة السورية، أنها لا تُحب العتاب بجميع أشكاله، مشددّة على أنها قامت بحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: ”عملتلها آن فولو وبلوك“.
وأشارت إلى أنها أحست بالغدر؛ بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصًة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما ”أشقاء“.
وأوضحت أنها لن تقبل اعتذار أنغام؛ لأن ما فعلته تصرف لا يستحق الاعتذار، وأنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم، وأنهت حديثها بهذا الخصوص أنها لو استقلت طائرة بها مليار شخص لن تكون أنغام بينهم.
اقوى تصريح من اصالة ضد انغام: “شاطرة بخراب البيوت”!




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