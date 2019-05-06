عرض, مانشستر, يونايتد, لا, يغري, يوفنتوس,

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع نجم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن مانشستر يونايتد حريص على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، مشيرا إلى أن اليونايتد فتح محادثات مع خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب.وأضاف أن اليونايتد قدم عرضًا أوليًا منخفضا بقيمة 50 مليون يورو، لا يغري السيدة العجوز ببيع اللاعب.وتابع الموقع أن النادي الإنجليزي، سيعرض الظهير ماتيو دارميان، بجانب الأموال النقدية، لإقناع اليوفي برحيل كانسيلو.وكان دارميان أحد الأهداف المرغوب التعاقد معها في يوفنتوس، خلال فترات الانتقالات الماضية، ومن المتوقع أن يغادر صفوف اليونايتد هذا الصيف بعد تهميشه.وانضم كانسيلو لصفوف يوفنتوس، في الصيف الماضي قادمًا من فالنسيا، ورغم أدائه المميز، إلا أنه ارتكب العديد من الأخطاء البارزة خاصة في دوري أبطال أوروبا، ما وضع مستقبله في محل شك برفقة البيانكونيري.