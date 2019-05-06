الناصرة:ادانة, الشيخ, ناظم, ابو, اسليم, بالتحريض, على, العنف, ودعم, منظمات, ارهابية,

ادانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اليوم الاثنين الشيخ ناظم ابو اسليم امام مسجد شهاب الدين في المدينة بارتكابه مخالفات التحريض على العنف والارهاب ودعم منظمة ارهابية .

يشار الى أن المحكمة ادانت الشيخ ابو اسليم للمرة الثانية , حيث كانت المرة الاولى عام 2012 حيث فرض عليه السجن 3 سنوات والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا , حيث قبلت المحكمة حينها استئنافه وتم تأجيل النظر في القضية مرات عديدة .وجاء في بيان النيابة العامة أن الشيخ ابو اسليم كان يحرض على العنف ويدعم منظمات ارهابية من خلال خطبة الجمعة في مسجد شهاب الدين امام اكثر من 2000 شخص كما جاء في بيان النيابة .