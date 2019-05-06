الناصرة:, مصرع, توفيق, زهر, 50, عاما, رميا, بالرصاص, اثناء, مروره, صدفة, من, امام, مخبز, في, الناصرة, عصر, اليوم,

لقي المواطن توفيق زهر(57 عاماً) مصرعه اثر تعرضه لاطلاق رصاص في مدينة الناصرة ، عصر اليوم الاثنين اثناء مروره صدفة من امام مخبز في الناصرة برفقة حفيدته.

وكان قد تعرض شخص لإصابة بالغة الخطورة، جراء إطلاق نار على أحد المخابز في مدينة الناصرة، وأفيد ان اطلاق النار وقع في وضح النهار في مخبز في منطقة ديانا .الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات للمصاب الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته .يشار الى أن المرحوم من الشخصيات الفنية المعروفة في الناصرة والمنطقة وكان فنان موسيقي يعزف على الة العود وشارك في العديد من المناسبات في المدينة .وسيشيع جثمانه من قاعة مار انطون في المدينة في تمام الساعة الخامسة والنصف يوم الثلاثاء ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة الكاثوليك .