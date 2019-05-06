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إليسا تهنئ جمهورها بشهر رمضان.. صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة تهنئة خاصة لكل جمهورها بمناسبة حلو شهر رمضان وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقالت إليسا، في تغريدتها: “رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية.. هوي شهر التقوى والعطاء والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة.. ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وإن شاء الله كل إيامكن عيد”.
وحصدت تغريدة إليسا، على العديد من تعليقات جمهورها الذين أشادوا بتهنئتها للمسلمين رغم الانتقادات التي تلقتها مؤخرًا على تغريداتها في عيد القيامة.


من ناحية أخرى تستعد إليسا، لتقديم مفاجأة لجمهورها مع الفنان المصري رامي جمال، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.


وكانت الفنانة اللبنانية قد طرحت مؤخرً أغنية  «كرهني»، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، ومن توزيع كميل خوري، وإخراج انجي الجمال، و إنتاج شركة روتانا.


كما أحيت إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا في السعودية، مؤخرا، وذلك للمرة الأولى، والحفل من تنظيم شركة روتانا بالإضافة إلى هيئة الترفية بالسعودية، وحضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين وقدمت فيه عدد من اشهر أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.




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