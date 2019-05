قدم القائمون على تطبيق "إنستغرام" هدية لمستخدمي التطبيق بعدد من الميزات الجديدة، لتصبح عملية التواصل فيما بينهم أكثر حيوية.

مشاركة القصص أو"stories" دون صور أو فيديوهات:وتسمح هذه الخاصية الجديدة بالاستفادة من ميزة "stories" المعروفة دون الحاجة لتحميل الصور أو الفيديوهات، إذ يمكن للمستخدم كتابة النصوص على خلفيات ملونة وتحميلها مكان الصور، والاستفادة من هذا الأمر في إجراء استطلاع للرأي عبر الإنترنت، أو تذكير الأصدقاء على "إنستغرام" بمناسبة معينة.وللاستفادة من هذه الميزة يجب اتباع عدة خطوات:-التوجه إلى حقل "your story" على واجهة التطبيق الرئيسية، ومن ثم الضغط على خيار "Create" لتظهر للمستخدم عدة خيارات:- كتابة نص: ويمكن من خلال هذا الخيار كتابة أي نص على خلفية ملونة.- "ask me a question" أو "إطرح علي سؤالك": ويوفر هذا الخيار إمكانية طرح سؤال معين على الأصدقاء في التطبيق.- "countdown" أو "العد التنازلي": ويستخدم هذا الخيار لتذكير الأصدقاء بمناسبة معينة وبتاريخ حدوثها.التسوق عبر التطبيق:توفر هذه الميزة إمكانية شراء مختلف أنواع البضائع، ودفع ثمنها إلكترونيا، وللاستفادة منها يجب اتباع خطوات بسيطة هي:-الانتقال إلى حقل "Explore"، والضغط على خيار الـ "تسوق".- الضغط على خيار "التسوق مع الدفع" (Shop now with checkout).- اختيار العلامة التجارية أو المنتج المراد شراؤه، ومن ثم الضغط على خيار الدفع عبر "إنستغرام" (Checkout on Instagram).جمع التبرعات الخيرية عبر "إنستغرام":تسمح هذه الخاصية للمنظمات والمؤسسات غير الربحية من الاستفادة من ميزة "stories" على "إنستغرام" بوضع ملصقات تشجيعية من أجل جمع التبرعات الخيرية.