فرض, إغلاق, شامل, على, معابر, الضفة, الغربية, وقطاع, غزة,

تم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من منتصف هذه الليلة حتى منتصف ليلة الخميس القادم، وذلك في ذكرى استقلال اسرائيل.

وكاننتانياهو قد أوعز الشهر الماضي الى وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان بالعمل على فرض الإغلاق خلال فترة الأعياد ، خاصة في عيد الفصح الذي صادف 19 نيسان الماضي.