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عدد البيوت المدمرة والمتضررة في غزة تجاوزت الـ 800



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دمر قصف الجيش الإسرائيلي، 130 وحدة سكنية بشكل كامل، و700 وحدة سكنية بشكل جزئي، وشرد ساكنيها في مختلف مناطق قطاع غزة على مدار يومين من العدوان الإسرائيلي على القطاع.




وكشفت الأشغال العامة والإسكان، عن "تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل و700 وحدة بشكل جزئي كإحصائية أولية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".


إضافة إلى الأضرار المادية، فقد أدى العدوان إلى استشهاد 27 مواطناً بينهم أطفال رضع ونساء وإصابة 160 آخرين وتدمير أبراج وبنايات سكنية ومواقعاً في مختلف مدن ومخيمات القطاع.




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