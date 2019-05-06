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تحذير طبي من وكر جراثيم خلال الاستحمام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 المعروف أن الاستحمام يساعد الإنسان على التخلص من أوساخ مضرة، لكن غسل الجسم بالماء عن طريق رشاش الحمام الشهير قد يجلب أمراض عدة في بعض الأحيان.



وبحسب خبراء، فإن عدة بكتيريات خطيرة تستقر في مسام الرشاش الذي يتسرب منه الماء، وكشفت دراسة منشورة في مجلة "ASM" الطبية، فإن التبعات قد تصل إلى الإصابة بعدوى رئوية خطيرة وقاتلة.


وقام باحثون أميركيون وأوروبيون شاركوا في الدراسة الطبية، بتحليل 650 عينة مائية من رشاشات الحمامات، وأظهرت النتائج، وجود عدد كبير من البكتيريا.


وحين يمتلئ الرشاش ببخار الماء، تنتشر البكتيريا في الهواء، وعندها، يصبح من السهل جدا، أن يتنفسها الشخص الذي يقوم بالاستحمام، فيتعرض لضيق في التنفس وخسارة للوزن وشعور بالإرهاق.


وأوردت الدراسة أن استنشاق هذه البكتيريا لا يسبب مشكلات صحية كبرى في العادة، لكنه قد يكون مضرا بالأشخاص الذين يعانون ضعفا في الجهاز المناعي.


ونبه الباحثون إلى أن البكتيريا تكثر في رشاشات الماء التي تعلوها طبقة من المعدن، أما الرشاشات المغطاة بالبلاستيك فهي أكثر حماية للصحة.




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