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إصابة صلاح تبعده عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




كشفت العديد من التقارير، أنه بات في حكم المؤكد غياب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.


وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن طبيب ليفربول اتخذ قرار إراحة صلاح وعدم المخاطرة بدفعه أمام برشلونة، وبات على مدرب الريدز، الألماني يورغن كلوب بناء خطته بدون النجم المصري.


ويبدو أن طبيب ليفربول التزم بقوانين ولوائح الاتحاد الإنجليزي، بأن يحصل اللاعب الذي يتلقى إصابة في الرأس على راحة 6 أيام كإجراء وقائي.


وسقط صلاح على الأرض دون حراك عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل، السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب ليخرج محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ73 من زمن اللقاء الذي جرى أول أمس، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وخسر ليفربول أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي التشامبيونزليغ بثلاثية نظيفة، على ملعب كامب نو الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب أنفيلد غدا الثلاثاء.




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