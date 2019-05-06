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مستشفى الناصرة- الإنجليزي - بدء العمل في عيادة تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




مع بداية السنة الحاليّة بدأ العمل في مستشفى الناصرة – الإنجليزي في عيادة تشخيص وعلاج اضطرابات  الجهاز العصبي الذاتي بإدارة الدكتور سليم خوري، أخصّائي طب الاعصاب و أمراض الجهاز العصبي الذاتي، والتي تُعتبر واحدة من أركان وحدة أمراض الأعصاب في المستشفى، وهي الوحيدة من نوعها في شمال البلاد.توفر العيادة التشخيص والخدمات للمرضى الذين يعانون من خلل وظيفي في الجهاز العصبي الذاتي، مثل انخفاض وضعي في ضغط الدم، عدم القدرة على الوقوف، الإغماء أو الدوخة غير المبرّرة، التعرق الزائد وغيرها. ولمرضى آخرين مع اضطرابات في الجهاز العصبي الذاتي مثل مرضى السكّري، الباركينسون، وغيرهم.


إضافة إلى تقديمها خدمة نوعيّة فريدة ووحيدة في المنطقة، تتميّز العيادة بشمول الخدمة بدءً من مرحلة الفحوصات إلى تقديم العلاج، مرورا بالتشخيص وتقديم التقارير والشرح المفصّل للمريض.


يُذكر أن هذه العيادة هي جزء من وحدة السكتة الدماغية والأمراض العصبية التي تعمل المستشفى على إضافتها وإتمامها في الأشهر القريبة.


وقد أشارت إدارة المستشفى إلى واجبها،  كمؤسسة طبية تخدم أهالي المنطقة، للعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة والقريبة عليهم بمعايير مهنية وعالية، وذلك من خلال ضم أطباء مختصين مهنيين في مجالات مختلفة وتوسيع سلّة الخدمات من أجل تطوير صحة المجتمع.




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