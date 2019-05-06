تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوينغ تعترف بخطأها القاتل بحادثتي "737 ماكس"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقرت شركة "بوينغ" الأميركية بأنها كانت على دراية بوجود مشكلة تهدد سلامة طائرات طراز "737 ماكس"، وذلك قبل وقوع كارثتي إندونيسيا وإثيوبيا، لكنها تغاضت وقررت "عدم التصرف"، وفق ما نقل موقع "سي إن إن".



واعترفت الشركة الأميركية سابقا بأن نظام التنبيه الذي كان من المفترض أن يكون ميزة رئيسية في الأسطول "لم يكن قابلا للتشغيل في جميع الطائرات".


وقال "سي إن إن" إن بوينغ أصدرت بيانا جديدا، الأحد، يؤكد أن الشركة كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرتين "بأن نظام الإنذار لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين".


وبالرغم من العلم المسبق، إلا أن الشركة لم تكلف نفسها عناء إخبار خطوط الطيران أو إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بالمشكلة.


وأشار المصدر إلى أن بوينغ قامت بإشارة بسيطة إلى الخطأ عند إدارة الطيران الفيدرالية، بعد حادثة التحطم الأولى، لكنها لم تكشف كل التفاصيل، مضيفا "كما أنها لم تذكر ما إذا كان الخلل يتعلق بالسلامة أم لا".




كلمات متعلقة

بوينغ, تعترف, بخطأها, القاتل, بحادثتي, "737, ماكس",
1. a -
- a

تابعونــا

الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد 2019-05-23 | 09:36:32

تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...

عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال 2019-05-23 | 09:32:54

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...

بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين 2019-05-23 | 09:31:53

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...

روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-05-23 | 06:20:32

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...

قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران 2019-05-22 | 23:29:27

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...

غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ 2019-05-22 | 19:29:46

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...

الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا 2019-05-22 | 14:55:45

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن...

ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية 2019-05-22 | 11:28:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة...

أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع 2019-05-22 | 11:26:30

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي...

العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين 2019-05-22 | 10:48:17

أعلنت الشرطة السريلانكية أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن العقل المدبر للهجمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق سويد سويد رئيس مجلس البقيعة القاء قنبلة شرطة اضرار دون اصابات ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة سلطة اطفاء فعاليات خاصة طلاب اهالي قرية المغار المنطقة الشمالية عمل شرح محمود مرعي المشهد اصيب اعتقال مواجهات مستشفى حجارة الشرطة عواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل اصابات عالقين حادث طرق مروع شارع هحشمال مدينة حيفا حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة اطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق عائلة . دراوشة اطباء نجاح ثلاثي عقيقة احتفال كمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع الشيخ صياح الطوري نجله عزيز العراقيب النقب مواجهات تجريف هدم النقب غير المعترف بها قرية حصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا الطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com