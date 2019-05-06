نتانياهو:, علينا, بالصبر.., المعركة, لم, تنته, بعد,

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، صباح الاثنين، إن بلاده ضربت حركتي حماس والجهاد بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين، مضيفا أن "المعركة لم تنته بعد".

وقال نتانياهو "ضربنا أكثر من 350 هدفا، واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب".وتابع "المعركة لم تنته بعد وهي تتطلب الصبر والرشد. نستعد للمراحل المقبلة.. ".وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 27 فلسطينيا، بعدما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بانتشال جثماني شابين قضيا في غارة إسرائيلية على شمالي غزة، الأحد.وبدأت جولة التصعيد الأخيرة بين حماس وإسرائيل، عندما قصفت الأخيرة مواقع في غزة، الجمعة، أدت إلى قتل فلسطينيين، رداً على ما قالت إنه إطلاق نار أصيب فيه اثنان من جنودها.وبعد ذلك، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة، وابلا من الصواريخ على المناطق الإسرائيلية المحاذية لغزة، لتشتعل بعدها الأوضاع.وأعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بعد وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير.ونقلت رويترز، عن مسؤول فلسطيني مطلع لرويترز، إن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحا (01.30 بتوقيت غرينتش)".