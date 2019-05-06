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مقتل 41 شخصا بعد هبوط اضطراري لطائرة بموسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال محققون روس إن 41 شخصا كانوا على متن طائرة ركاب لشركة إيروفلوت لقوا حتفهم يوم الأحد بعد اشتعال النار في الطائرة لدى قيامها بهبوط اضطراري في مطار بموسكو.



وأظهرت لقطات تلفزيونية الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبر جيت-100 وهي تهبط اضطراريا على المدرج في مطار شيريميتيفو بموسكو قبل اشتعال النار فجأة في الجزء الخلفي منها.


وتمكن ركاب كثيرون من الخروج عبر زلاجات الطوارئ في الأبواب والتي تفتح تلقائيا في حالات الهبوط الاضطراري.


وقالت هيئة مراقبة الطيران في روسيا إن الطائرة التي كانت في رحلة من موسكو إلى مدينة مورمانسك بشمال روسيا كانت تقل 73 راكبا وطاقما مؤلفا من خمسة أفراد.


وقالت سفيلتانا بيترينكو المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية في بيان إن 37 فقط من بين من كانوا على متن الطائرة وعددهم 78 شخصا نجوا مما يعني أن 41 شخصا لقوا حتفهم.ولم يتم إعطاء سبب لتحطم الطائرة.


وقالت لجنة التحقيق إنها بدأت تحقيقا وتبحث فيما إذا كان الطيارين قد خرقوا قواعد السلامة الجوية.


وأنحى بعض الركاب باللوم على سوء الأحوال الجوية والبرق.




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