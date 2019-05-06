مصرع, شاب, من, طولكرم, خلال, مطاردة, الشرطة, له, قرب, قلسنوة,

قتل شاب من طولكرم وعمره 30 عاما خلال مطاردة بوليسية الليلة الماضية، وكانت الشرطة قد اطقلت النار عليه بالقرب من مدينة قلنسوة.

وذكرت الشرطة: "ان الحديث يدور عن سيارة مسروقة، وشاب شكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق".