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مصرع شاب من طولكرم خلال مطاردة الشرطة له قرب قلسنوة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قتل شاب من طولكرم وعمره 30 عاما خلال مطاردة بوليسية الليلة الماضية، وكانت الشرطة قد اطقلت النار عليه بالقرب من مدينة قلنسوة. 




وذكرت الشرطة: "ان الحديث يدور عن سيارة مسروقة، وشاب شكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق".




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