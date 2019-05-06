تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عودة الدوام الاداري اليوم وغدا للطلبة في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، عن عودة الدوام الإداري الاثنين، في الوزارة والمديريات، حيث يبدأ الساعة التاسعة صباحا.



وقررت التربية والتعليم عودة الدوام الإداري، بعد التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل والاحتلال، حيث سيتم تفقد المدارس ومرافقها من أية مخلفات للقصف وتنظيف المدارس التي تضررت.


وأشارت في بيانها، إلى أن الثلاثاء سيكون دوام للطلاب والمعلمين.




كلمات متعلقة

عودة, الدوام, الاداري, اليوم, وغدا, للطلبة, في, غزة,

تابعونــا

الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد 2019-05-23 | 09:36:32

تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...

عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال 2019-05-23 | 09:32:54

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...

بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين 2019-05-23 | 09:31:53

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...

روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-05-23 | 06:20:32

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...

قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران 2019-05-22 | 23:29:27

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...

غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ 2019-05-22 | 19:29:46

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...

الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا 2019-05-22 | 14:55:45

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن...

ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية 2019-05-22 | 11:28:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة...

أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع 2019-05-22 | 11:26:30

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي...

العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين 2019-05-22 | 10:48:17

أعلنت الشرطة السريلانكية أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن العقل المدبر للهجمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون حريق هائل منطقة حرشية العين قرية طرعان اشجار قرب البيوت اطفاء اخماد شاب عامل قطف ثمار حقل كرم الجليل الاعلى اصابة لدغة أفعى رقطاء جدراماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةالناصرة مسدس بندقية كارل جوستاف ضبط شرطة تفتيش سطو سلزيان تخفيض اسعار الوقود بداية العام 2016 هدم بيت قرية حرفيش جرافات وزارة الداخلية غير مرخص حجة عناصر قوات شرطة مواطن ابطن طلاب مدارس حيفا شركة ايجيد تتوقف ايصال اهالي قرية جدل شجار شتائ طلاب سائق حافلة حادث طرق مدخل مروع البعينة نجيدات اصابات احداها خطيرة قرية اخلاء سكان حي القدس تسلاب مادة حمضية سامة انقاذ الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com