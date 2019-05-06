عودة, الدوام, الاداري, اليوم, وغدا, للطلبة, في, غزة,

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، عن عودة الدوام الإداري الاثنين، في الوزارة والمديريات، حيث يبدأ الساعة التاسعة صباحا.

وقررت التربية والتعليم عودة الدوام الإداري، بعد التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل والاحتلال، حيث سيتم تفقد المدارس ومرافقها من أية مخلفات للقصف وتنظيف المدارس التي تضررت.وأشارت في بيانها، إلى أن الثلاثاء سيكون دوام للطلاب والمعلمين.