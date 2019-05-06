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رونالدو يعترف: ميسي يرهقني.. و"اختبار" كل عام مزعج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه يشعر "بالانزعاج" لأن عليه إثبات أنه لاعب جيد بشكل متكرر، بسبب المقارنة بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وفي آخر مقابلة صحفية له مع صحيفة "إل بايس"، أشار رونالدو إلى أنه من المرهق أن تتم مقارنته بالنجم الأرجنتيني ميسي كل عام، وأن عليه إثبات أنه لاعب جيد كل سنة.


 وقال رونالدو: "لا أخفيكم أنها تزعجني أحيانا (المقارنة مع ميسي) لأنه يبدو أن علي إثبات إنني لاعب جيد كل سنة. أنه أمر صعب".


وأضاف: "أحيانا يفيدك الضغط الكبير من الجمهور والأهل والأصدقاء للتمرين بشكل أقوى، ولكن في بعض الأحيان يصبح الضغط لا يحتمل، عندها تريد أن يتركك الجميع في حالك".



وأكد رونالدو أنه متأكد من أن الكثيرين ينتظرون رؤيته "يفشل"، ولكنه قال بأنه متعود على هذا النمط في الحياة وأنه جاهز لذلك.



وحقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم مع فريقه الجديد يوفنتوس، ولكنه فشل ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن خرج فريقه من ربع النهائي على يد أياكس، بينما يبدو غريمه ميسي في طريقه للوصول للمباراة النهائية مع فريقه برشلونة.




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