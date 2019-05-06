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فوائد بذور البطيخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعتبر البطيخ أحد أنواع الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثير من الناس، إلا أن بذورها، التي تعد من أكثر أنواع "المسليات" التي يقبل عليها بقوة، بالرغم من اختلاف الآراء بشأن فوائدها. فما هي حقيقة بذور البطيخ، وهل هي صحية بالفعل؟.



ويحتوي بذر البطيخ على نسب عالية من المواد الغذائية المهمة، وتنبع العديد من فوائد البذور من احتوائها على نسبة عالية من فيتامينات المجموعة ب والأحماض الأمينية والدهون المفيدة المتنوعة.


ولكن بالرغم من فوائد بذور البطيخ، فإنها مصدر للسعرات الحرارية، إذ إن كوبا واحدا من بذور البطيخ المجففة أو المحمصة، يحتوي على ما يقارب 600 سعر حراري.


ومن أبرز فوائد بذور البطيخ، التي قد تدفع الكثيرين للحرص على تناولها ضمن حمياتهم الغذائية:


تعزيز الخصوبة


يحتوي بذر البطيخ على أحماض أمينية مهمة لتحسين الصحة الجنسية وتعزيز الرغبة، خاصة لدى الرجال الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة أو في الحيوانات المنوية.


تقوية العظام


وتساعد بذور البطيخ أيضا على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والضعف والتكسر، عند تناولها بانتظام.


كما تكافح هذه البذور تحديدا مرض هشاشة العظام، كونها غنية بالمغنيسيوم تحديدا، بالإضافة إلى المعادن الأخرى الضرورية لصحة العظام.


نضارة البشرة


تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الصحية، التي تساعد عند الحصول عليها بكميات مناسبة يوميا على تحسين صحة ونضارة البشرة.


ويساعد تناول بذر البطيخ على الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع تصبغاتها، كما يخفف من التجاعيد الظاهرة وبقع الشيخوخة، ويكافح حب الشباب ويمنع ظهوره، حسب ما ذكر موقع "ويب طب".


صحة الشعر


من فوائد بذور البطيخ، قدرتها على المحافظة على صحة الشعر، بسبب ما تحتويه من معادن ضرورية يحتاجها الشعر، مثل النحاس والمغنيسيوم والحديد.


كما يمكن الاستفادة من زيت بذر البطيخ ووضعه على الشعر بانتظام، لحمايته من التساقط وتكثيف الشعر الخفيف.


مصدر للطاقة


رغم غنى بذور البطيخ بالسعرات الحرارية، فإن الخبر الجيد هنا هو أن مصدر هذه السعرات هو الدهون الصحية في هذه البذور، إذ أن تناول كوب واحد فقط من بذور البطيخ يساعد على تحسين عمليات الأيض وزيادة كفاءتها.


تقوية مناعة الجسم


ويحتوي بذر البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات المجموعة ب، مما يجعل هذه البذور مصدرا ممتازا لمزيج من المغذيات التي يحتاجها جهاز المناعة.


السيطرة على مستويات سكر الدم


وأظهرت بعض الدراسات أن تناول بذور البطيخ بانتظام يساعد على الحفاظ على مستويات سكر الدم تحت السيطرة، ويمنع حصول صعود أو هبوط حاد في السكر، وهو أمر قد يكون خطيرا بالنسبة لمرضى السكري على وجه الخصوص.


ومن الفوائد الأخرى لبذور البطيخ، خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، وخفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين وظائف وعمل الجهاز العصبي.


كيفية الحصول على فوائد بذور البطيخ


وليتمكن الناس من الاستفادة من المغذيات العديدة المتواجدة في بذور البطيخ، فإن هناك العديد من الطرق لتناولها، والمنتجات المشتقة منها، وذلك من خلال "نقع" البذور الطازجة في الماء ليلة كاملة، ثم تركها لمدة 2-3 أيام حتى تبدأ البذور بالإنبات، وتركها تجف وإضافتها لاحقا لأطباقك المتنوعة.


كما يمكن "تحميص" بذور البطيخ، بالرغم من أن قيمتها الغذائية تتدنى قليلا، وإضافة الملح لها والاستمتاع بها كوجبة خفيفة، لكن يُنصح بتحميصها بالمنزل، لتجنب أي سعرات حرارية إضافية قد تتواجد في البذور المحمصة والمعلبة تجاريا.


ويمكن أيضا الاستفادة من زيت بذور البطيخ، إذ يمكن تناوله عبر الفم، أو تطبيقه موضعيا على الشعر للاستفادة منه.




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