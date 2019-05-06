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2019-05-23 09:43:51
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الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل
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2019-05-23 06:20:32
روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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تدمير دراجة نارية في غزة بصاروخ إسرائيلي
2019-05-06 09:08:50
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تدمير دراجة نارية في غزة بصاروخ إسرائيلي
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