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لحظة انهيار مبنى سكني في غزة جراء غارة إسرائيلية
2019-05-06 09:06:55
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لحظة انهيار مبنى سكني في غزة جراء غارة إسرائيلية
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