اليوم الاثنين، يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا في ساعات النهارباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموجهذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الاحد والاثنين من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.