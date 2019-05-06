وقف, إطلاق, النار, في, غزة, يدخل, حيز, التنفيذ,

وقالت مصادر صحفية، إن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم، وسيكون متبادلا ومتزامنا وبشرط تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 29 شهيدا وإصابة 154 آخرين.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ فجر اليوم الاثنين.

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